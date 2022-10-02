Футбольний матч у Індонезії завершився тиснявою та загибеллю 129 людей

Матчі індонезійської Ліги 1 призупинено на тиждень

Джерело - Reuters.

Щонайменше 129 людей загинули та близько 180 отримали травми на футбольному матчі внаслідок безпорядків.

Про це повідомляє Reuters.

У матчі Ліги 1 ФК Арема приймала Персебею.

Після програшу Ареми із рахунком 2:3 її фанати вибігли на поле. Поліція пустила в дію сльозогінний газ, потім почалася стрілянина й тиснява.

Матчі індонезійської Ліги 1 призупинено на тиждень, футбольна асоціація почала розслідування.

Міністр спорту Зайнудін Амалі заявив, що буде розглядатися можливість заборони на відвідування футбольних матчів вболівальниками.