Барселона може продовжити контракт з Депаєм

Мемфіс Депай може залишитися у Барселоні

Джерело - tribuna.

Нападник Барселони Мемфіс Депай може отримати пропозицію про новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Diario Sport.

Тренерський штаб Хаві задоволений універсальністю та професіоналізмом нідерландця. Остаточне рішення щодо нової угоди приймуть після ЧС-2022, на якому оцінять його виступ. Також каталонці готові продовжити контракт, якщо Депай погодиться на невисоку зарплату.

Угода Мемфіса з Барселоною чинна до 2023 року. Цього сезону він забив 1 гол у 3 матчах.

Раніше Барселона повідомила про травми де Йонга та Депая.