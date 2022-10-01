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Барселона може продовжити контракт з Депаєм

Сьогодні 17:31 229 0
Мемфіс Депай може залишитися у Барселоні
Барселона може продовжити контракт з Депаєм
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Мемфіс Депай

Джерело - tribuna.

Нападник Барселони Мемфіс Депай може отримати пропозицію про новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Diario Sport.

Тренерський штаб Хаві задоволений універсальністю та професіоналізмом нідерландця. Остаточне рішення щодо нової угоди приймуть після ЧС-2022, на якому оцінять його виступ. Також каталонці готові продовжити контракт, якщо Депай погодиться на невисоку зарплату.

Угода Мемфіса з Барселоною чинна до 2023 року. Цього сезону він забив 1 гол у 3 матчах.

Раніше Барселона повідомила про травми де Йонга та Депая.

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