Барселона може продовжити контракт з Депаєм

Джерело - tribuna.
Нападник Барселони Мемфіс Депай може отримати пропозицію про новий контракт з клубом.
Про це повідомляє Diario Sport.
Тренерський штаб Хаві задоволений універсальністю та професіоналізмом нідерландця. Остаточне рішення щодо нової угоди приймуть після ЧС-2022, на якому оцінять його виступ. Також каталонці готові продовжити контракт, якщо Депай погодиться на невисоку зарплату.
Угода Мемфіса з Барселоною чинна до 2023 року. Цього сезону він забив 1 гол у 3 матчах.
Раніше Барселона повідомила про травми де Йонга та Депая.