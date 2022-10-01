Стало відомо, яку роботу може отримати Петраков у разі відставки

Наставник національної збірної України Олександр Петраков може очолити одну з юнацьких команд.

Про це заявив відомий футбольний журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Я вважаю, що якщо Петракова звільнять з поста головного тренера збірної України, то це не буде кінцем його кар'єри. За моєю інформацією, навіть якщо Петраков не буде головним тренером збірної з січня 2023 року, то він з великою ймовірністю отримає роботу в юнацьких командах. Петраков - це людина, яка не проявила себе на клубному рівні, вона не дуже заточена під такий режим роботи. Олександр Васильович - тренер збірних. Якщо ми трохи зануримось в історію його роботи в УАФ (тоді ще ФФУ), то я скажу, що багато разів він був близький до звільнення.

Він був близький до відходу не через результати - навпаки, результати допомагали йому залишитися на посаді. Я знаю майже напевне, що якби Петраков програв у півфіналі молодіжного ЧС-2019 Італії (що було б зрозуміло) чи, не дай Боже, в фіналі поступився корейцям, то, можливо, його кар'єра на серйозному рівні завершилася б уже тоді. Петраков - це людина, яка завжди розуміла, що тільки результат має допомогти йому залишитися на своїй посаді та рухатися вперед. Це людина, яка просто звикла, знаходячись на краю, на межі своїх можливостей, вигризати, вичавлювати результат в усіх форс-мажорних обставинах.

Якби збірна України не програла Вельсу в плей-оф кваліфікації до ЧС-2022 чи Шотландії в Лізі націй, зараз би ми не піднімали питання щодо його відставки Петракова. Але сталося так, що вперше в своїй кар'єрі Олександр Васильович програв два найважливіші матчі майже поспіль. Мені здається, що це знак долі, який вказує нашій асоціації, що треба рухатися в якомусь іншому напрямку, що стосується перспектив всього інституту збірних", - сказав Співаковський.