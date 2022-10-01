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Захисник Інгульця: Хочу грати у збірній Азербайджану

Сьогодні 09:53 85 0
Футболіст поділився думкою про нинішній стан своєї команди
Захисник Інгульця: Хочу грати у збірній Азербайджану
#Інгулець

Джерело - Azerisport.

Захисник Інгульця Дмитро Нагієв чекає виклику до своєї національної збірної Азербайджану.

Про це заявив сам гравець.

"Радий, що в Україні стартував і триває чемпіонат, незважаючи на всю ситуацію. Я виходив на поле у ​​всіх матчах команди, намагаючись допомагати їй. Звичайно, ми очікували набрати більше очок, але все ще попереду. Будемо старанніше працювати і намагатимемося перемагати. Через матчі збірних виникла пауза у чемпіонаті, і ми добре провели підготовку за цей період.

Нині головна мета - здобувати результат. Хотів би грати у збірній Азербайджану. Може, якщо мій клуб досягатиме кращих результатів, то я отримаю виклик у "міллі". Побачимо, як буде. Вірю, що незабаром мене запросять до збірної", - зазначив Нагієв.

1 жовтня Інгулець у Києві зіграє з Ворсклою у  5 турі української Прем'єр-ліги.

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