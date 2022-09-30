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Клопп оцінив призначення Де Дзербі у Брайтон

Сьогодні 19:26 255 0
Юрген Клопп прокоментував призначення колишнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі на пост коуча Брайтона
Клопп оцінив призначення Де Дзербі у Брайтон
Фото - gettyimages
#Брайтон, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Роберто Де Дзербі

Джерело - sport.ua.

Роберто Де Дзербі ідеально підійшов Брайтону, як новий головний тренер.

Про це розповів наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

"Брайтон робить неймовірну роботу, а Де Дзербі робив її в Сассуоло, а потім у Шахтарі. Напевно, більшість людей пам'ятають їхню гру проти Реала, справді гарну гру – і це заслуга Де Дзербі. Він сміливий тренер, дуже впливовий.

Я не знаю, наскільки хороша його англійська на цю мить, і це може бути проблемою. Але, крім того, його футбольні ідеї підходять Брайтону. Втім, ми, мабуть, не знаємо, чого чекати. Чого вартий старий Брайтон і чого - новий Брайтон? Єдине, що ми знаємо, це те, що це справді хороша команда, і у них були хороші результати перед паузою", - заявив Клопп.

1 жовтня Де Дзербі дебютує в якості головного тренера Брайтона у гостьовому поєдинку 9-го туру АПЛ проти Ліверпуля на виїзді.

Нагадаємо, Де Дзербі хоче підписати в Брайтон Локателлі.

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