Клопп оцінив призначення Де Дзербі у Брайтон

Джерело - sport.ua.
Роберто Де Дзербі ідеально підійшов Брайтону, як новий головний тренер.
Про це розповів наставник Ліверпуля Юрген Клопп.
"Брайтон робить неймовірну роботу, а Де Дзербі робив її в Сассуоло, а потім у Шахтарі. Напевно, більшість людей пам'ятають їхню гру проти Реала, справді гарну гру – і це заслуга Де Дзербі. Він сміливий тренер, дуже впливовий.
Я не знаю, наскільки хороша його англійська на цю мить, і це може бути проблемою. Але, крім того, його футбольні ідеї підходять Брайтону. Втім, ми, мабуть, не знаємо, чого чекати. Чого вартий старий Брайтон і чого - новий Брайтон? Єдине, що ми знаємо, це те, що це справді хороша команда, і у них були хороші результати перед паузою", - заявив Клопп.
1 жовтня Де Дзербі дебютує в якості головного тренера Брайтона у гостьовому поєдинку 9-го туру АПЛ проти Ліверпуля на виїзді.
Нагадаємо, Де Дзербі хоче підписати в Брайтон Локателлі.