Клопп оцінив призначення Де Дзербі у Брайтон

Роберто Де Дзербі ідеально підійшов Брайтону, як новий головний тренер.

Про це розповів наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

"Брайтон робить неймовірну роботу, а Де Дзербі робив її в Сассуоло, а потім у Шахтарі. Напевно, більшість людей пам'ятають їхню гру проти Реала, справді гарну гру – і це заслуга Де Дзербі. Він сміливий тренер, дуже впливовий.

Я не знаю, наскільки хороша його англійська на цю мить, і це може бути проблемою. Але, крім того, його футбольні ідеї підходять Брайтону. Втім, ми, мабуть, не знаємо, чого чекати. Чого вартий старий Брайтон і чого - новий Брайтон? Єдине, що ми знаємо, це те, що це справді хороша команда, і у них були хороші результати перед паузою", - заявив Клопп.