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Невілл: Суперліга була спробою вбивства футболу

Вчора 22:38 124 0
Гарі Невілл розкритикував ідею створення Суперліги Європи.
Невілл: Суперліга була спробою вбивства футболу
Фото - gettyimages
#Гарі Невілл

Джерело - Чемпіон.

Створення Суперліги вбило б весь європейський футбол.

Про це розповів колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

"Те, що намагалася зробити Велика шістка АПЛ, те, що сталося із Суперлігою Європи – це визначальний момент в історії футболу.

Я називав це злочином. То була спроба вбивства англійського футболу. І не лише англійського. На багато європейських ліг ця подія мала б руйнівний вплив. Не можна просто забути про це. Ми не маємо на це права.

Багато хто з тих, хто намагався організувати Суперлігу, все ще керують клубами. Ці люди не відмовилися від своїх намірів: Барселона, Реал, Ювентус продовжують говорити, що Суперліга у тому чи іншому вигляді буде реалізована. І ми знаємо, що це питання знову буде порушено. Ці люди дедалі ближче будуть до реалізації свого задуму.

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Так думаю не лише я. Можливо, я найбільше ним, але все ж таки вірю в те, що це найважливіший момент в історії футболу. Наша футбольна піраміда потребує захисту, і деякі люди, які знаходяться в ній, хочуть отримати більше, ніж належить. Це означає створення ліг без чесної конкуренції.

Футбол багато чого потребує, але його потреби не можна задовольнити за рахунок чиїхось корисливих інтересів і жадібності", – сказав Невілл.

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