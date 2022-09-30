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Ворскла програла справу проти ФІФА щодо трансферу Аліуна

Сьогодні 15:25 186 0
Полтавці звинувачували футболіста в припиненні контракту в односторонньому порядку без поважної причини
Ворскла програла справу проти ФІФА щодо трансферу Аліуна
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Юридична компанія Brandsmiths виграла справу проти Ворскли щодо позову на ексфутболіста команди Папа-Аліуна Ндіає та Альтах - його чинний клуб.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Полтавці звинувачували футболіста в припиненні контракту в односторонньому порядку без поважної причини та Альтах, який нібито також відповідальний за це порушення.

Ворскла вимагала фінансову компенсацію у розмірі 1 мільйона доларів, відсторонення Ндіає від футболу на 4 місяці та заборону для Альтаха реєструвати нових гравців протягом 2 трансферних вікон поспіль, однак Палата з вирішення спорів ФІФА відхилила даний позов.

Нагадаємо, Юрченко - гравець Ворскли.

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