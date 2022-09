Ворскла програла справу проти ФІФА щодо трансферу Аліуна

Юридична компанія Brandsmiths виграла справу проти Ворскли щодо позову на ексфутболіста команди Папа-Аліуна Ндіає та Альтах - його чинний клуб.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Полтавці звинувачували футболіста в припиненні контракту в односторонньому порядку без поважної причини та Альтах, який нібито також відповідальний за це порушення.

Ворскла вимагала фінансову компенсацію у розмірі 1 мільйона доларів, відсторонення Ндіає від футболу на 4 місяці та заборону для Альтаха реєструвати нових гравців протягом 2 трансферних вікон поспіль, однак Палата з вирішення спорів ФІФА відхилила даний позов.

Great news from the #FIFA Dispute Resolution Chamber – Brandsmiths successfully defending a claim by FC Vorskla Poltava against our clients Pape Alioune Ndiaye (Player) and SCR Altach 👏



Swipe to read ➡️