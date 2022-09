Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг визнаний найкращим тренером місяця в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У вересні його манкуніанці перемогли Лестер (1:0) та Арсенал (3:1).

