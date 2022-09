Верес пожертвував 100 тисяч гривень до благодійного фонду Трибуна Героїв

Верес пожертвував 100 тисяч гривень до фонду Трибуна Героїв.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

Рівненський клуб організував благодійну акцію перед початком матчу з Рухом на реконструйованому стадіоні Авангард.

Ціллю Трибуни Героїв є системна фінансова підтримка сім’ям загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України. Фонд створений українськими ультрас.

The first 🇺🇦 top flight match at the Avanhard since 1995 is close to KO off in Rivne!



This comes following an air raid delay!



Veres also reveals a 100k UAH donation to https://t.co/lRuOHeNiyS charity which helps families of killed / injured Ultras in War



📸: @VadymSkichko pic.twitter.com/stiBO4KTvt