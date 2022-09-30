Джерело - Чемпіон.
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик став найкращим гравцем команди за версією вболівальників.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Півзахисник набрав 75% голосів в опитуванні та випередив Мар’яна Шведа, Тараса Степаненка і Миколу Матвієнка.
У вересні Михайло Мудрик забив 2 голи і зробив 2 асисти в матчах Ліги чемпіонів.
🔝 Михайло Мудрик – найкращий гравець «Шахтаря» у вересні за версією вболівальників! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 30, 2022
🧡 Півзахисник набрав 75% голосів в опитуванні, випередивши Шведа, Степаненка й Матвієнка.
У вересні Михайло Мудрик забив 2 голи і зробив 2 асисти в матчах Ліги чемпіонів.#Shakhtar pic.twitter.com/Tfu7IVJ1th