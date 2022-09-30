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Мудрик - найкращий гравець місяця в Шахтарі

Сьогодні 11:34 208 0
Півзахисник набрав 75% голосів в опитуванні
Мудрик - найкращий гравець місяця в Шахтарі
#Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик став найкращим гравцем команди за версією вболівальників.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Півзахисник набрав 75% голосів в опитуванні та випередив Мар’яна Шведа, Тараса Степаненка і Миколу Матвієнка.

У вересні Михайло Мудрик забив 2 голи і зробив 2 асисти в матчах Ліги чемпіонів.

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