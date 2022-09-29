Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023

Джерело - Чемпіон.
У вівторок, 18 жовтня, відбудеться жеребкування основної частини чемпіонату Європи-2023 U-21.
Підопічні Руслана Ротаня опиняться у четвертому кошику під час жеребкування групового етапу.
Повний список учасників:
Кошик 1: Іспанія, Португалія, Німеччина, Франція.
Кошик 2: Нідерланди, Англія, Італія, Румунія.
Кошик 3: Хорватія, Швейцарія, Бельгія, Чехія.
Кошик 4: Україна, Норвегія, Ізраїль, Грузія.
У раунд плей-оф виходить по 2 команди з групи.
Євро-2023 відбуватиметься з 21 червня до 8 липня 2023 року в Румунії та Грузії.