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Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023

Вчора 22:52 311 0
Українська команда втретє потрапила на турнір
Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 18 жовтня, відбудеться жеребкування основної частини чемпіонату Європи-2023 U-21.

Підопічні Руслана Ротаня опиняться у четвертому кошику під час жеребкування групового етапу.

Повний список учасників:

Кошик 1: Іспанія, Португалія, Німеччина, Франція.
Кошик 2: Нідерланди, Англія, Італія, Румунія.
Кошик 3: Хорватія, Швейцарія, Бельгія, Чехія.
Кошик 4: Україна, Норвегія, Ізраїль, Грузія.

У раунд плей-оф виходить по 2 команди з групи.

Євро-2023 відбуватиметься з 21 червня до 8 липня 2023 року в Румунії та Грузії.

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