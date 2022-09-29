Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023

Українська команда втретє потрапила на турнір

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 18 жовтня, відбудеться жеребкування основної частини чемпіонату Європи-2023 U-21.

Підопічні Руслана Ротаня опиняться у четвертому кошику під час жеребкування групового етапу.

Повний список учасників:

Кошик 1: Іспанія, Португалія, Німеччина, Франція.

Кошик 2: Нідерланди, Англія, Італія, Румунія.

Кошик 3: Хорватія, Швейцарія, Бельгія, Чехія.

Кошик 4: Україна, Норвегія, Ізраїль, Грузія.

У раунд плей-оф виходить по 2 команди з групи.

Євро-2023 відбуватиметься з 21 червня до 8 липня 2023 року в Румунії та Грузії.