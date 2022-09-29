Керівництво Вест Гема дало Моєсу місяць на покращення результатів

Моєсу дали 5 зустрічей на виправлення ситуації

Джерело - The Telegraph.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс має виправити ситуацію з результатами команди.

Про це повідомляє The Telegraph.

Паніки серед керівництва наразі немає, але воно наполягає, що наступний домашній матч проти Вулвергемптона 1 жовтня є життєво необхідним для імпульсу команди.

Всього Моєсу дали 5 зустрічей на виправлення ситуації - після "вовків" будуть матчі проти Фулгема, Саутгемптона, Ліверпуля та Борнмута.

Тиску на тренера сприяє факт, що лондонський клуб був третім в АПЛ за літніми витратами на трансфери.

Нагадаємо, ВестГем оформив рекордний трансфер в історії клубу.