Керівництво Вест Гема дало Моєсу місяць на покращення результатів

Джерело - The Telegraph.
Головний тренер Вест Гема Девід Моєс має виправити ситуацію з результатами команди.
Про це повідомляє The Telegraph.
Паніки серед керівництва наразі немає, але воно наполягає, що наступний домашній матч проти Вулвергемптона 1 жовтня є життєво необхідним для імпульсу команди.
Всього Моєсу дали 5 зустрічей на виправлення ситуації - після "вовків" будуть матчі проти Фулгема, Саутгемптона, Ліверпуля та Борнмута.
Тиску на тренера сприяє факт, що лондонський клуб був третім в АПЛ за літніми витратами на трансфери.
Нагадаємо, ВестГем оформив рекордний трансфер в історії клубу.