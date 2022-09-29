Серія А хоче випробувати систему визначення офсайдів

Чемпіонат Італії не боїться першим випробувати новаторські рішення для арбітрів.

Серія А сподівається використати напівавтоматичну систему фіксації офсайдів вже 4 січня наступного року.

Про це повідомляє TMW з посиланням на президента місцевої футбольної Асоціації Габріеле Гравіну.

ФІФА протестувала новацію в нижчих дивізіонах і залишилася задоволеною. Її планують використати на ЧС-2022 в Катарі. Італія вирішила не затягувати і також якомога швидше адаптувати систему. Свого часу саме Серія А першою серед європейських елітних чемпіонатів використала VAR.

Система напівавтоматичного визначення офсайду буде покликана не допустити суддівських помилок, пов'язаних з неправильним трактуванням правила. У тонких епізодах високотехнологічні камери самі швидко прорахують положення гравців і передадуть свій вердикт команді VAR, а вона – польовому судді.