Експівзахисник Челсі оголосив про завершення кар'єри

Бразильський центральний півзахисник Рамірес оголосив про завершення кар'єри у віці 35 років.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Після деяких роздумів я хотів би повідомити вам, що офіційно вирішив завершити кар'єру професійного футболіста. На даний момент я можу лише подякувати Богу за те, що Він навчив мене і привів до найвищого рівня, який може запропонувати спорт. Велике дякую усім клубам, через які я пройшов. Ви та ваші фанати завжди будуть у моєму серці.

Також вдячний бразильській футбольній збірній за те, що вона подарувала мені можливість грати на двох чемпіонатах світу, що було моєю мрією. Також вдячний усім товаришам по командам, співробітникам, тренерам і директорам, з якими мені було приємно працювати.

Моїй сім’ї, матері, дітям, братам і справжнім друзям велике дякую за те, що ви були поруч зі мною протягом усіх цих років, радіючи кожним моїм досягненням, наче вони були вашими, що завжди було моєю найбільшою силою та мотивацією.

Я піду іншими напрямками, але з тим самим настроєм і сміливістю, які були в мене з дитинства, коли, всупереч усім очікуванням, я покинув своє місто в сільській місцевості Ріо-де-Жанейро, щоб підкорити світ. Дякую за все, футбол!" — написав Рамірес.