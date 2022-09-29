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Лонвейк пояснив перехід у Динамо

Сьогодні 14:44 343 0
Джастін Лонвейк прокоментував перехід у Динамо
Лонвейк пояснив перехід у Динамо
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Джастін Лонвейк

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Джастін Лонвейк прагне прогресувати у Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Безпека була на першому місці під час мого вибору, тому що спортивна складова одразу була дуже гарною. Це справді наступний рівень для мене.

 Актуально: Динамо оголосило про трансфер Лонвейка

Я та мій батько розмовляли з людьми, які мешкають в Україні. Вони підтвердили мені, що це безпечно і що про гравців добре дбають. Однак ви іноді стикаєтеся з обмеженнями. Але я розумію, що це запобіжні заходи. Сподіваюся, Динамо гратиме на своєму стадіоні якнайшвидше.

Я отримав пораду від данського гравця, який колись грав у Динамо, що вивчення мови є важливим чинником. Коли говориш цією мовою, почуваєшся як удома.

Я адаптуюся якнайшвидше, а потім хочу взяти участь у матчах. Сподіваюся, ми вийдемо з групи Ліги Європи або фінішуємо третіми та продовжимо виступ у Лізі конференцій навесні", - розповів Лонвейк.

Нагадаємо, Динамо розпочало продаж квитків на матч Ліги Європи з Ренном.

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