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Ворскла завершила виступ у футбольній Лізі чемпіонів

Сьогодні 22:37 216 0
Ворскли-Харків-2 завершила виступ у єврокубку
Ворскла завершила виступ у футбольній Лізі чемпіонів
#Ворскла, #Житлобуд-2

Джерело - Чемпіон.

Харківський Житлобуд-2, який виступає на міжнародній арені під назвою Ворскла-Харків-2, не зумів здолати футболісток албанської Влазнії у другому раунді жіночої Ліги чемпіонів-2022/23.

Ворскла-Харків-2 поступилися албанкам за сумою двох матчів - 1:1, 1:2

Ліга чемпіонів-2022/2023 серед жіночих команд
Другий раунд, Матч-відповідь
28 вересня

Влазнія (Албанія) — Ворскла-Харків-2 (Україна)  2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Паттерсон, 1:1 - 85  Корсун, 2:1 - 88 Беріша 

На 84-й хвилині Осіпян  не реалізувала пенальті (воротар).

Ворскла-Харків-2: Бондарчук, Філенко, Корсун, Подольська, Корнейл, Осіпян, Котяш, Андрухів (Андрущак, 77), Калініна (к), Радіонова, Кравчук.

Попереджені: Радіонова (60), Осіпян (90+1).

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