Ворскла завершила виступ у футбольній Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Харківський Житлобуд-2, який виступає на міжнародній арені під назвою Ворскла-Харків-2, не зумів здолати футболісток албанської Влазнії у другому раунді жіночої Ліги чемпіонів-2022/23.
Ворскла-Харків-2 поступилися албанкам за сумою двох матчів - 1:1, 1:2
Ліга чемпіонів-2022/2023 серед жіночих команд
Другий раунд, Матч-відповідь
28 вересня
Влазнія (Албанія) — Ворскла-Харків-2 (Україна) 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Паттерсон, 1:1 - 85 Корсун, 2:1 - 88 Беріша
На 84-й хвилині Осіпян не реалізувала пенальті (воротар).
Ворскла-Харків-2: Бондарчук, Філенко, Корсун, Подольська, Корнейл, Осіпян, Котяш, Андрухів (Андрущак, 77), Калініна (к), Радіонова, Кравчук.
Попереджені: Радіонова (60), Осіпян (90+1).