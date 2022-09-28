Ворскла завершила виступ у футбольній Лізі чемпіонів

Ворскли-Харків-2 завершила виступ у єврокубку

Джерело - Чемпіон.

Харківський Житлобуд-2, який виступає на міжнародній арені під назвою Ворскла-Харків-2, не зумів здолати футболісток албанської Влазнії у другому раунді жіночої Ліги чемпіонів-2022/23.

Ворскла-Харків-2 поступилися албанкам за сумою двох матчів - 1:1, 1:2

Ліга чемпіонів-2022/2023 серед жіночих команд

Другий раунд, Матч-відповідь

28 вересня

Влазнія (Албанія) — Ворскла-Харків-2 (Україна) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Паттерсон, 1:1 - 85 Корсун, 2:1 - 88 Беріша

На 84-й хвилині Осіпян не реалізувала пенальті (воротар).

Ворскла-Харків-2: Бондарчук, Філенко, Корсун, Подольська, Корнейл, Осіпян, Котяш, Андрухів (Андрущак, 77), Калініна (к), Радіонова, Кравчук.

Попереджені: Радіонова (60), Осіпян (90+1).