Модрич пропустить матч проти Шахтаря

Хорват буде відновлюватися від травми

Півзахисник Реала Лука Модрич вибув на 8-10 днів після повернення з розташування збірної Хорватії.

Про це повідомляє Marca.

У 37-річного хорвата перевантаження м’язів стегна після двох матчів за національну команду в Лізі націй. Завдяки перемогам над Данією та Австрією за участі хавбека хорватська збірна вийшла у фінал чотирьох турніру.

Іспанський клуб сьогодні повідомив, що гравець пропустив командне заняття та тренувався в тренажерному залі.

Футболіст, ймовірно, пропустить матчі проти Осасуни (2 жовтня), Шахтаря (5 жовтня) та Хетафе (8 жовтня).

Нагадаємо, Модрич зіграв 300 матчів у Ла-Лізі.