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Модрич пропустить матч проти Шахтаря

Сьогодні 21:54 176 0
Хорват буде відновлюватися від травми
Модрич пропустить матч проти Шахтаря
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Ла-Ліга, #Лука Модрич

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Реала Лука Модрич вибув на 8-10 днів після повернення з розташування збірної Хорватії.

Про це повідомляє Marca.

У 37-річного хорвата перевантаження м’язів стегна після двох матчів за національну команду в Лізі націй. Завдяки перемогам над Данією та Австрією за участі хавбека хорватська збірна вийшла у фінал чотирьох турніру.

Іспанський клуб сьогодні повідомив, що гравець пропустив командне заняття та тренувався в тренажерному залі.

Футболіст, ймовірно, пропустить матчі проти Осасуни (2 жовтня), Шахтаря (5 жовтня) та Хетафе (8 жовтня).

Нагадаємо, Модрич зіграв 300 матчів у Ла-Лізі.

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