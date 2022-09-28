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Атлетіко може підписати Піке

Сьогодні 18:46 179 0
Жерард Піке взимку може змінити клуб
Атлетіко може підписати Піке
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Жерар Піке

Джерело - isport.ua.

Захисник Барселони Жерард Піке може перейти в Атлетіко.

Про це повідомляє видання Ok Diario.

Мадридський клуб може спробувати підписати 35-річного іспанця до зимового трансферного вікна. Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне хоче посилити оборону, оскільки він розчарований грою своїх центрбеків.

Крім того, у мадридському клубі вважають, що Піке зможе продовжити виступати на найвищому рівні та стати новим лідером оборони.

Сам футболіст також зацікавлений у цьому трансфері, оскільки має дуже напружені стосунки з головним тренером Барселони Хаві.

Нагадаємо, чинний контракт Піке з каталонським клубом розрахований до 2024 року.

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