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Мудрик: Україна у всіх компонентах переграла Шотландію

Сьогодні 18:31 340 0
Мудрик прокоментував нічию з Шотландією
Мудрик: Україна у всіх компонентах переграла Шотландію
#Михайло Мудрик

Джерело - uaf.uа.

Збірна України повністю переграла Шотландію у матчі Ліги націй, але лише не зуміла забити гол.

Про це розповів хавбек національної команди Михайло Мудрик.

"Були моменти, коли просто м'яч не летів, диво-сейви воротаря, не могли влучити у ворота. Не знаю, просто так буває, коли воротар витягує з дев'ятки або м'яч зрізається. У всіх компонентах ми перегравали суперника, але трохи забракло і завадило виграти матч.

Фани? Так як нас підтримували у цьому матчі, то неможливо грати погано. Класно, коли не просто дивляться футбол, а саме вболівають, підтримують", - сказав Мудрик.

Нагадаємо, Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією.

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