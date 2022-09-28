Мудрик: Україна у всіх компонентах переграла Шотландію

Збірна України повністю переграла Шотландію у матчі Ліги націй, але лише не зуміла забити гол.

Про це розповів хавбек національної команди Михайло Мудрик.

"Були моменти, коли просто м'яч не летів, диво-сейви воротаря, не могли влучити у ворота. Не знаю, просто так буває, коли воротар витягує з дев'ятки або м'яч зрізається. У всіх компонентах ми перегравали суперника, але трохи забракло і завадило виграти матч.

Фани? Так як нас підтримували у цьому матчі, то неможливо грати погано. Класно, коли не просто дивляться футбол, а саме вболівають, підтримують", - сказав Мудрик.