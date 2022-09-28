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Яремчук: Цей рік для збірної не склався

Сьогодні 15:37 221 0
Нападник Брюгге прокоментував рік у збірній України
Яремчук: Цей рік для збірної не склався
#Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу провела невдалий рік.

Про це заявив нападник національної команди Роман Яремчук.

"Я думаю, що до хлопців немає запитань. Кожен футболіст сьогодні дійсно був заряджений, викладався на 100 відсотків. Звичайно, не вийшло, завдання не виконали - на чемпіонат світу не вийшли, в дивізіон А Ліги націй теж. Не склався цей рік для збірної".

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"У нас хороша бойова команда, є багато молоді та великий потенціал. Зараз багато молодих футболістів. Думаю, будуть викликатись гравці з молодіжки. Ви самі знаєте, що збірна вміє грати у футбол. Питання в тому, щоб нас направили і показали, як це робити", - сказав Яремчук.

Нагадаємо, збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй.

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