Яремчук: Цей рік для збірної не склався

Збірна України з футболу провела невдалий рік.

Про це заявив нападник національної команди Роман Яремчук.

"Я думаю, що до хлопців немає запитань. Кожен футболіст сьогодні дійсно був заряджений, викладався на 100 відсотків. Звичайно, не вийшло, завдання не виконали - на чемпіонат світу не вийшли, в дивізіон А Ліги націй теж. Не склався цей рік для збірної".