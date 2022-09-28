Петраков про продовження контракту зі збірною: Без коментарів

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков різко відреагував на запитання щодо можливої відставки після нічию з Шотландією (0:0).
Наставник національної команди коротко відповів: "Без коментарів".
Після цього Петраков звернувся до пресаташе збірної України Олександра Гливинського зі словами "Тільки одне - щоб я пішов" та плюнув на підлогу.
Ależ zaczęła się konferencja po meczu.— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 27, 2022
Oleksandr Petryakow dostał pytanie, czy wiadomo już czy przedłuży kontrakt.
Selekcjoner się zdenerwował, stwierdził, że znowu chcą go zwalniać, splunął (!) a na drugie pytanie o mecz odpowiedział lakonicznie po długiej chwili milczenia pic.twitter.com/hJM3jjJYVW