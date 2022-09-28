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Петраков про продовження контракту зі збірною: Без коментарів

Сьогодні 08:48 124 0
Тренер збірної України емоційно відреагував на можливе звільнення
Петраков про продовження контракту зі збірною: Без коментарів
#Збірна України з футболу, #Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков різко відреагував на запитання щодо можливої відставки після нічию з Шотландією (0:0).

Наставник національної команди коротко відповів: "Без коментарів".

Після цього Петраков звернувся до пресаташе збірної України Олександра Гливинського зі словами "Тільки одне - щоб я пішов" та плюнув на підлогу.

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