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Захисник Барселони Бельєрін отримав травму на тренуванні

Сьогодні 22:27 150 0
Іспанець відчув дискомфорт у камбалоподібному м'язі
Захисник Барселони Бельєрін отримав травму на тренуванні
#Барселона, #Бельєрін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Ектор Бельєрін отримав травму на тренуванні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець відчув дискомфорт у камбалоподібному м'язі під час ранкового тренування. Завтра він пройде обстеження, яке визначить міру серйозності пошкодження.

Зараз у клубі вважають, що травма гравця не має серйозного характеру, але ймовірність того, що він візьме участь у наступному матчі команди, мала.

Напередодні Барселона повідомила про травми де Йонга та Депая.

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