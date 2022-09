Захисник Барселони Ектор Бельєрін отримав травму на тренуванні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець відчув дискомфорт у камбалоподібному м'язі під час ранкового тренування. Завтра він пройде обстеження, яке визначить міру серйозності пошкодження.

Зараз у клубі вважають, що травма гравця не має серйозного характеру, але ймовірність того, що він візьме участь у наступному матчі команди, мала.

