Джерело - Чемпіон.
Захисник Барселони Ектор Бельєрін отримав травму на тренуванні.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Іспанець відчув дискомфорт у камбалоподібному м'язі під час ранкового тренування. Завтра він пройде обстеження, яке визначить міру серйозності пошкодження.
Зараз у клубі вважають, що травма гравця не має серйозного характеру, але ймовірність того, що він візьме участь у наступному матчі команди, мала.
❗️ MEDICAL NEWS@HectorBellerin has reported difficulties with the soleus in his left leg during Tuesday morning's training session. On Wednesday, the defender will undergo a series of tests to determine the full extent of the trouble. pic.twitter.com/JOWTaSbM6K— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2022
Напередодні Барселона повідомила про травми де Йонга та Депая.