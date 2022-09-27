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Три кримські клуби можуть потрапити до Другої російської ліги

Сьогодні 21:40 115 0
Три кримські клуби можуть потрапити до Другої російської ліги

Джерело - РБ-Спорт.

До Другої ліги росії (терористичної держави) зможуть потрапити не більше трьох кримських клубів.

Про це повідомляє РБ Спорт.

У Криму очікують, що лише два-три клуби зможуть успішно пройти ліцензування для Другої ліги – сімферопольська Таврія, Севастополь та ялтинський Рубін. Комісія ліги планує приїхати на півострів у жовтні.

Ці клуби увійдуть до зони Південь Другої ліги, якщо пройдуть ліцензування.

Раніше повідомлялося, що клуби з Криму можуть включити в змагання російської ФНЛ.

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