Три кримські клуби можуть потрапити до Другої російської ліги

До Другої ліги росії (терористичної держави) зможуть потрапити не більше трьох кримських клубів.

Про це повідомляє РБ Спорт.

У Криму очікують, що лише два-три клуби зможуть успішно пройти ліцензування для Другої ліги – сімферопольська Таврія, Севастополь та ялтинський Рубін. Комісія ліги планує приїхати на півострів у жовтні.

Ці клуби увійдуть до зони Південь Другої ліги, якщо пройдуть ліцензування.

Раніше повідомлялося, що клуби з Криму можуть включити в змагання російської ФНЛ.