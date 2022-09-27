Ньюкасл може підписати Мудрика у січні

Ньюкасл готовий заплатити за гравця 50 млн євро

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик у січневе трансферне вікно може змінити команду.

Про це повідомляє inews.co.uk.

Серйозну зацікавленість у послугах Мудрика виявляє Ньюкасл, керівництво якого взимку має на меті підписати нового вінгера для підсилення складу.

Цінник у 50 млн євро, який встановили боси Шахтаря на свого гравця, не повинен відлякати "сорок" від ідеї завершити угоду.

Очікується, що скаути Ньюкасла найближчим часом досконало вивчать Мудрика, у тому числі вони будуть присутні на поєдинку групової стадії Ліги чемпіонів Селтік – Шахтар, який заплановано на 25 жовтня.

У цьому сезоні Ліги чемпіонів Михайло забив два голи та зробив два асисти в двох матчах проти Лейпцига та Селтіка.

Нагадаємо Де Дзербі може підписати Мудрика в Брайтон.