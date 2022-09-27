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Ньюкасл може підписати Мудрика у січні

Сьогодні 12:23 122 0
Ньюкасл готовий заплатити за гравця 50 млн євро
Ньюкасл може підписати Мудрика у січні
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик у січневе трансферне вікно може змінити команду.

Про це повідомляє inews.co.uk.

Серйозну зацікавленість у послугах Мудрика виявляє Ньюкасл, керівництво якого взимку має на меті підписати нового вінгера для підсилення складу.

Цінник у 50 млн євро, який встановили боси Шахтаря на свого гравця, не повинен відлякати "сорок" від ідеї завершити угоду.

Очікується, що скаути Ньюкасла найближчим часом досконало вивчать Мудрика, у тому числі вони будуть присутні на поєдинку групової стадії Ліги чемпіонів Селтік – Шахтар, який заплановано на 25 жовтня.

У цьому сезоні Ліги чемпіонів Михайло забив два голи та зробив два асисти в двох матчах проти Лейпцига та Селтіка. 

Нагадаємо Де Дзербі може підписати Мудрика в Брайтон.

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