Збірна України назвала заявку на гру з Шотландією

Джерело - uaf.ua.
Збірна України зіграє проти Шотландії у матчі шостого туру Ліги націй УЄФА.
Про це повідомляє УАФ.
Актуально: Україна - Шотландія - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй
Заявка збірної України на матч із Шотландією:
Воротарі: Євген Волинець, Дмитро Різник, Андрій Лунін;
Захисники: Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко;
Півзахисники: Едуард Сарапій, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Данило Ігнатенко, Андрій Ярмоленко, Михайло Мудрик, Олександр Піхальонок, Віктор Циганков, Олександр Зубков;
Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик.
З тих футболістів, які перебувають у Кракові, до заявки не потрапив дискваліфікований на гру із Шотландією півзахисник Сергій Сидорчук.
Початок матчу о 21:45 за київським часом.