Збірна України назвала заявку на гру з Шотландією

Матч розпочнеться о 21:45

Збірна України зіграє проти Шотландії у матчі шостого туру Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє УАФ.

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Заявка збірної України на матч із Шотландією:

Воротарі: Євген Волинець, Дмитро Різник, Андрій Лунін;

Захисники: Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко;

Півзахисники: Едуард Сарапій, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Данило Ігнатенко, Андрій Ярмоленко, Михайло Мудрик, Олександр Піхальонок, Віктор Циганков, Олександр Зубков;

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик.

З тих футболістів, які перебувають у Кракові, до заявки не потрапив дискваліфікований на гру із Шотландією півзахисник Сергій Сидорчук.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.