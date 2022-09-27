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Зозуля: Я не маю мотивації грати у футбол

Сьогодні 12:11 240 0
Останні сезони Зозуля виступав в Іспанії.
Зозуля: Я не маю мотивації грати у футбол
Фото - gettyimages
#Роман Зозуля

Джерело - НВ.

Форвард Роман Зозуля найближчим часом не повернеться у футбол, оскільки гравець займається допомогою української армії у війні проти росії.

Про це розповів сам футболіст.

"Були команди, які хотіли мене підписати. Але я сказав: хлопці, зараз не можу, мені не до футболу. Коли у країні війна, я не можу грати.

Я без команди, і не знаю, чи буде в мене команда, хоча я розумію, що контракт дозволить мені заробляти гроші та допомагати Україні".

Але мотивації грати у футбол я не маю, поки йде війна в моїй країні", - сказав Зозуля.

Раніше повідомлялося, що Зозуля зацікавив Хімнастик з третього дивізіону Іспанії.

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