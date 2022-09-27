Зозуля: Я не маю мотивації грати у футбол

Форвард Роман Зозуля найближчим часом не повернеться у футбол, оскільки гравець займається допомогою української армії у війні проти росії.

Про це розповів сам футболіст.

"Були команди, які хотіли мене підписати. Але я сказав: хлопці, зараз не можу, мені не до футболу. Коли у країні війна, я не можу грати.

Я без команди, і не знаю, чи буде в мене команда, хоча я розумію, що контракт дозволить мені заробляти гроші та допомагати Україні".

Але мотивації грати у футбол я не маю, поки йде війна в моїй країні", - сказав Зозуля.