Зоря – наймолодша команда УПЛ

У трійку наймолодших входять також Рух та Шахтар

Міжнародна футбольна обсерваторія досліджень CIES оприлюднила рейтинг команд за середнім віком складу.

Про це повідомляє CIES.

Наймолодшою ​​командою чемпіонату України є луганська Зоря, середній вік гравців якої становить 24,85 років. Недалеко пішов від "чорно-білих" львівський рух - 24,95 років. До топ-5 молодих команд потрапили Шахтар, Львів та Олександрія.

Найбільш віковою командою УПЛ став одеський Чорноморець. Середній вік гравців одеситів дорівнює 28,65 років. До п'ятірки "старих" команд також увійшли Колос, Металіст, Верес та Ворскла.

Нагадаємо, після 4 турів турнірну таблицю УПЛ очолює Колос, в активі якого 10 очок.