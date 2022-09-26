Зоря може підписати ексголкіпера Динамо

Зоря може підписати голкіпера

Джерело - zaryalg.

Ексголкіпер Динамо Владислав Кучерук може продовжити кар'єру у Зорі.

Про це повідомляє Zaryalg.com.

23-річний воротар нині перебуває на перегляді у луганській команді, а напередодні відіграв один тайм у спарингу проти Колоса в товариському поєдинку.

Нагадаємо, Кучерук – вихованець Динамо, однак не зіграв за головну команду жодного матчу. Сезон 2020/21 провів у оренді в Колосі. Влітку 2021-го покинув "біло-синіх" і працевлаштувався у Чорноморці. Взимку 2022-го попрощався з одеситами і дотепер залишався без клубу.

Раніше Зоря підписала Шахова.