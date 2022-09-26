Кларк: У збірній Шотландії якийсь вірус

Джерело - УАФ.
Збірна Шотландія зіткнулась з труднощами напередодні матчу проти України.
Про це розповів головний тренер шотландців Стів Кларк.
"Сьогодні вранці на тренуванні були відсутні декілька футболістів. У нашому таборі якийсь вірус, звичайна хвороба. Два наші нападники, Дайкс та Адамс, почуваються не дуже добре, але вони все одно вирушають із нами до Кракова. Так, у нас є певні кадрові проблеми, але в нас також є рішучість зіграти з Україною й закінчити справу в групі Ліги націй", — зауважив Кларк.
Матч заключного туру групового раунду Ліги націй-2022/2023 Україна — Шотландія відбудеться, 27 вересня, у Кракові на стадіоні Краковія. Початок о 21:45 за київським часом.
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