Бутко: Шахтар має виходити в плей-оф Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар може поборотися за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це заявив колишній захисник "гірників" Богдан Бутко.

"Після двох стартових матчів шансі доволі великі. Спочатку всі казали, що буде добре, якщо з третього місця вийдуть у Лігу Європи. Тепер у донеччан є всі шанси на те, щоб вийти з групи Ліги чемпіонів. Мають виходити у плей-оф. Тим паче, що знову грають з Реалом - і Шахтар вже знає, як у них вигравати. Тому немає нічого неможливого", - сказав Бутко.