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Бутко: Шахтар має виходити в плей-оф Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:41 352 0
Колишній захисник Шахтаря розповів про донецьку команду
Бутко: Шахтар має виходити в плей-оф Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Шахтар

Джерело - Український футбол.

Донецький Шахтар може поборотися за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це заявив колишній захисник "гірників" Богдан Бутко.

"Після двох стартових матчів шансі доволі великі. Спочатку всі казали, що буде добре, якщо з третього місця вийдуть у Лігу Європи. Тепер у донеччан є всі шанси на те, щоб вийти з групи Ліги чемпіонів. Мають виходити у плей-оф. Тим паче, що знову грають з Реалом - і Шахтар вже знає, як у них вигравати. Тому немає нічого неможливого", - сказав Бутко.

Раніше Шахтар поступився польському клубу у спарингу.

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