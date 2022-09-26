Маліновський: У матчі з Шотландією виходимо грати за свою країну, за наших бійців

Гравці збірної України віддадуть усі сили у вирішальному матчі Ліги націй проти Шотландії.

Про це заявив хавбек національної команди Руслан Маліновський.

"Це вже наш третій матч з Шотландією, в кожному ми виходимо грати за свою країну, за наших бійців, за всіх, хто за нас переживає як в хороші, так і в погані часи. У футболі є три результати, але головне - віддавати всі сили на полі. Завтра ми це й зробимо. Сподіваємося, буде позитивний для нас результат", - сказав Маліновський.