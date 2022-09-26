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Маліновський: У матчі з Шотландією виходимо грати за свою країну, за наших бійців

Сьогодні 12:50 210 1
Хавбек збірної прокоментував майбутній матч Ліги націй
Маліновський: У матчі з Шотландією виходимо грати за свою країну, за наших бійців
#Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України віддадуть усі сили у вирішальному матчі Ліги націй проти Шотландії.

Про це заявив хавбек національної команди Руслан Маліновський.

"Це вже наш третій матч з Шотландією, в кожному ми виходимо грати за свою країну, за наших бійців, за всіх, хто за нас переживає як в хороші, так і в погані часи. У футболі є три результати, але головне - віддавати всі сили на полі. Завтра ми це й зробимо. Сподіваємося, буде позитивний для нас результат", - сказав Маліновський.

Останній матч групового раунду Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться 27 вересня у польському Кракові.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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