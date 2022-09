Правий захисник Інтера Дензел Думфріс може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед або Челсі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Міланський клуб може продати 26-річного нідерландця, якщо отримає пропозицію у розмірі 30-35 мільйонів євро.

#ManchesterUnited and #Chelsea are still interested in #Inter’s right fulback Denzel #Dumfries. If a bid arrives around €30-35M, the dutch could be sold by Suning. #transfers #MUFC #CFC