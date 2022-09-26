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Сидорчук залишив розташування збірної України

Сьогодні 10:51 338 0
Гравець отримав дискваліфікацію
Сидорчук залишив розташування збірної України
#Сергій Сидорчук

Джерело - УАФ.

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук покинув розташування національної команди напередодні матчу 6-го туру Ліги націй з Шотландією.

Про це повідомляє УАФ.

Хавбек буде змушений пропустити наступну гру через перебір жовтих карток.

У день матчу Сидорчук буде присутній на трибунах, щоб підтримати партнерів по команді.

Останній матч групового раунду Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться 27 вересня у польському Кракові.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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