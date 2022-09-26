Сидорчук залишив розташування збірної України

Гравець отримав дискваліфікацію

Джерело - УАФ.

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук покинув розташування національної команди напередодні матчу 6-го туру Ліги націй з Шотландією.

Про це повідомляє УАФ.

Хавбек буде змушений пропустити наступну гру через перебір жовтих карток.

У день матчу Сидорчук буде присутній на трибунах, щоб підтримати партнерів по команді.

Останній матч групового раунду Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться 27 вересня у польському Кракові.

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