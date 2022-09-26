Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
|Ліга націй УЄФА, Ліга В, група 1
|6 тур
|27 вересня, 2022 рік. 21:45
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УКРАЇНА - ШОТЛАНДІЯ
|Стадіон Краків, Краків (Польща)
|Головний арбітр - Тасос Сідіропулос (Греція)
6 турі Ліги націй збірна України зіграє на власному полі вирішальний матч зі збірною Шотландії. Поєдинок відбудеться 27 вересня о 21:45 на стадіоні Краків.
Україна
Українці розгромили в 5 турі збірну Вірменії на їх полі та мають підійти до вирішальної гри в хорошому настрої. Перед останнім матчем сезону підопічні Петракова посідають 2 місце в турнірній таблиці, набравши 10 очок.
У грі з Вірменією повернулися до складу ключові захисники синьо-жовтих Віталій Миколенко та Ілля Забарний, які через пошкодження не змогли зіграти у виїзній грі проти Шотландії. Також у грі з вірменами головний тренер українців дав змогу відпочити лідерам команди.
Через перебір жовтих карток не допоможе команді Сергій Сидорчук.
Шотландія
Кельти після перемоги над збірною України у перенесеному матчі 2 туру здобули вольову перемогу над Ірландією (2:1) та з 12 очками очолюють турнірну таблицю. Для підвищення в класі підопічним Кларка достатньо не програти.
Перед грою з Україною у шотландців чималі проблеми зі складом. У грі з Ірландією отримали пошкодження основні захисники Тірні та Гікі. Через перебір "гірчичників" не зіграє центральний півзахисник Мактоміней. Капітан і лідер команди Ендрю Робертсон через травму до збірної взагалі не приїхав.
Історія зустрічей
Команди зустрічалися 4 рази - по 2 перемоги.
Пряма мова
Олександр Петраков (головний тренер збірної України):
Стів Кларк (головний тренер збірної Шотландії):
Орієнтовні склади
Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ігнатенко, Маліновський, Ярмоленко, Мудрик, Яремчук.
Шотландія: Гордон, Ралстон, Хендра, Маккенна, Тейлор, Гілмор, Макгрегор, Армстронг, Макгіні, Крісті, Адамс.
Цифри і факти
- Україна перемогла Шотландію в єдиній домашній грі. У відбірковому турнірі до Євро-2008 - 2:0;
- Гра стане третьою між суперниками в 2022 році - по 1 перемозі;
- Жодна гра між командами на завершувалася нічиєю;
- Переможець групи зіграє в наступному розіграші у дивізіоні A.
Прогноз букмекерів
Перемога України - 2,45, Шотландії - 2,9. Нічия - 3,55.
Прогноз Чемпіона
2:1