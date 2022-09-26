Головне
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Сьогодні 22:38 1490
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа
Сьогодні 22:24 339
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 17:00 4867 3
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 15:40 13938
Favbet Foundation допоміг евакуювати 131 людину з окупованих територій
Сьогодні 12:38 162
Ребров передав п'ятий автомобіль для ЗСУ
Сьогодні 12:00 583
Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300
Сьогодні 10:58 30815
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 10:11 245106
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Сьогодні 09:59 2161
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 00:03 1603
Прямі трансляції

Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй

Сьогодні 22:38 1490 0
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Ліга націй УЄФА, Ліга В, група 1
6 тур
27 вересня, 2022 рік. 21:45

УКРАЇНА - ШОТЛАНДІЯ
Стадіон Краків, Краків (Польща)
Головний арбітр - Тасос Сідіропулос (Греція)

6 турі Ліги націй збірна України зіграє на власному полі вирішальний матч зі збірною Шотландії. Поєдинок відбудеться 27 вересня о 21:45 на стадіоні Краків.

Україна

Українці розгромили в 5 турі збірну Вірменії на їх полі та мають підійти до вирішальної гри в хорошому настрої. Перед останнім матчем сезону підопічні Петракова посідають 2 місце в турнірній таблиці, набравши 10 очок.

У грі з Вірменією повернулися до складу ключові захисники синьо-жовтих Віталій Миколенко та Ілля Забарний, які через пошкодження не змогли зіграти у виїзній грі проти Шотландії. Також у грі з вірменами головний тренер українців дав змогу відпочити лідерам команди.

Через перебір жовтих карток не допоможе команді Сергій Сидорчук.

Шотландія

Кельти після перемоги над збірною України у перенесеному матчі 2 туру здобули вольову перемогу над Ірландією (2:1) та з 12 очками очолюють турнірну таблицю. Для підвищення в класі підопічним Кларка достатньо не програти.

Перед грою з Україною у шотландців чималі проблеми зі складом. У грі з Ірландією отримали пошкодження основні захисники Тірні та Гікі. Через перебір "гірчичників" не зіграє центральний півзахисник Мактоміней. Капітан і лідер команди Ендрю Робертсон через травму до збірної взагалі не приїхав.

Історія зустрічей

Команди зустрічалися 4 рази - по 2 перемоги.

Пряма мова

Олександр Петраков (головний тренер збірної України):

Стів Кларк (головний тренер збірної Шотландії):

Орієнтовні склади

Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ігнатенко, Маліновський, Ярмоленко, Мудрик, Яремчук.

Шотландія: Гордон, Ралстон, Хендра, Маккенна, Тейлор, Гілмор, Макгрегор, Армстронг, Макгіні, Крісті, Адамс.

Цифри і факти

  • Україна перемогла Шотландію в єдиній домашній грі. У відбірковому турнірі до Євро-2008 - 2:0;
  • Гра стане третьою між суперниками в 2022 році - по 1 перемозі;
  • Жодна гра між командами на завершувалася нічиєю;
  • Переможець групи зіграє в наступному розіграші у дивізіоні A.

Прогноз букмекерів

Перемога України - 2,45, Шотландії - 2,9. Нічия - 3,55.

Прогноз Чемпіона

2:1

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 13938
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 245106
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 4867 3
Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО 2952
Збірна Боснії і Герцеговини зазнала розгромної поразки від Бельгії на чемпіонаті світу Збірна Боснії і Герцеговини зазнала розгромної поразки від Бельгії на чемпіонаті світу 3690
Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300 Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300 30815
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21469
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 226123 5
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 41441
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 51855 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 121780
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1556