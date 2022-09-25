Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Вчора 17:51 3603
Збірна Азербайджану розгромила Казахстан: результати матчів Ліги націй
Сьогодні 20:54 739
Рік тому Усик епічно переміг Джошуа та став чемпіоном світу в надважкій вазі
Сьогодні 17:55 219
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 17:49 1207
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 17:33 12432
Львів у меншості вирвав перемогу в Миная у перенесеному матчі УПЛ
Сьогодні 15:05 631
IBA призупинила діяльність Федерації боксу України
Сьогодні 13:38 1571
Довбик та Ігнатенко - у символічній збірній туру Ліги націй за версією SofaScore
Сьогодні 12:23 352
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Сьогодні 11:37 554
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Сьогодні 10:55 1411
Прямі трансляції

Мудрик: Роналду надихає мене самовіддачею та вірою у себе

Сьогодні 22:10 149 0
Мудрик: Роналду надихає мене самовіддачею та вірою у себе
#Михайло Мудрик

Джерело - The Times.

Вінгера збірної України та Шахтаря Михайла Мудрика надихає нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це заявив український гравець.

"Мені комфортніше грати ближче до бокової лінії, де я можу реалізувати весь свій потенціал у грі один в один. Я маю набагато більше простору, коли граю на фланзі, там я можу створювати ще більше моментів. В центральній частині поля більше гравців, але я можу нормально грати і там.

Роналду надихає мене самовіддачею та вірою в себе. Мені подобається його стиль гри. Я відчуваю себе на полі так, як і він - вінгером", - сказав Мудрик.

У цьому сезоні Ліги чемпіонів Михайло забив два голи та зробив два асисти в двох матчах проти Лейпцига та Селтіка. 

Нагадаємо Де Дзербі може підписати Мудрика в Брайтон.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 12432
Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО 2479
Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика 2521
Джошуа: Я підпишу контракт на бій з Ф'юрі Джошуа: Я підпишу контракт на бій з Ф'юрі 2119
Збірна Шотландії здолала Ірландію, Португалія розгромила Чехію: результати матчів Ліги націй Збірна Шотландії здолала Ірландію, Португалія розгромила Чехію: результати матчів Ліги націй 2505
Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА 4595 1
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16035
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1116
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 20321 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24814
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 4993
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7240 7