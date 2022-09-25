Мудрик: Роналду надихає мене самовіддачею та вірою у себе

Вінгера збірної України та Шахтаря Михайла Мудрика надихає нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це заявив український гравець.

"Мені комфортніше грати ближче до бокової лінії, де я можу реалізувати весь свій потенціал у грі один в один. Я маю набагато більше простору, коли граю на фланзі, там я можу створювати ще більше моментів. В центральній частині поля більше гравців, але я можу нормально грати і там.

Роналду надихає мене самовіддачею та вірою в себе. Мені подобається його стиль гри. Я відчуваю себе на полі так, як і він - вінгером", - сказав Мудрик.