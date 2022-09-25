Збірна Молдови перемогла Ліхтенштейн: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У 6-му турі Ліги націй збірна Андорри зіграла внічию з Латвією, а Молдова перемогла Ліхтенштейн.
Ліга націй
6 тур, 25 вересня
Ліга D
Андорра - Латвія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Гутковскіс, 1:1 - 88 Росас Убах
Молдова - Ліхтенштейн 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+2 Стине, 2:0 - 90+4 Стине
Сьогодні, 25 вересня, відбудеться ще 6 матчів Ліги націй:
19:00. Азербайджан - Казахстан
19:00. Словаччина - Білорусь
21:45. Австрія - Хорватія
21:45. Данія - Франція
21:45. Нідерланди - Бельгія
21:45. Вельс - Польща
21:45. Люксембург - Литва
21:45. Фарерські острови - Туреччина
Нагадаємо збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй.