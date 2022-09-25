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Збірна Молдови перемогла Ліхтенштейн: результати матчів Ліги націй

Сьогодні 17:54 106 0
Збірна Молдови перемогла Ліхтенштейн: результати матчів Ліги націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі Ліги націй збірна Андорри зіграла внічию з Латвією, а Молдова перемогла Ліхтенштейн.

Ліга націй
6 тур, 25 вересня 
Ліга D

Андорра - Латвія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Гутковскіс, 1:1 - 88 Росас Убах

Молдова - Ліхтенштейн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+2 Стине, 2:0 - 90+4 Стине

Сьогодні, 25 вересня, відбудеться ще 6 матчів Ліги націй:

19:00. Азербайджан - Казахстан

19:00. Словаччина - Білорусь

21:45. Австрія - Хорватія 

21:45. Данія - Франція 

21:45. Нідерланди - Бельгія 

21:45. Вельс - Польща 

21:45. Люксембург - Литва 

21:45. Фарерські острови - Туреччина 

Нагадаємо збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй.

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