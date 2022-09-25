Збірна Франції програла Данії, Нідерланди перемогли Бельгію: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У 6-му турі Ліги націй відбулися 10 матчів.
Австрія - Хорватія 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Модрич, 1:1 - 9 Баумгартнер, 1:2 - 69 Лівая, 1:3 - 72 Ловрен
Данія - Франція 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 34 Дольберг, 2:0 - 39 Сков Ольсен
Нідерланди - Бельгія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 73 Ван Дейк
Вельс - Польща 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 58 Свідерський
Ліга D
Андорра - Латвія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Гутковскіс, 1:1 - 88 Росас Убах
Молдова - Ліхтенштейн 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+2 Стине, 2:0 - 90+4 Стине
Ліга С
Азербайджан - Казахстан 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Марочкін (авт), 2:0 - 74 Озобич, 3:0 - 90+1 Нурієв
Словаччина - Білорусь 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Бахар, 1:1 - 65 Зреляк
Люксембург - Литва 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 88 Родрігес
Фарерські острови - Туреччина 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Давідсен, 2:0 - 59 Едмундссон, 2:1 - 89 Гюрлер
Нагадаємо збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй.