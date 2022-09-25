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Збірна Франції програла Данії, Нідерланди перемогли Бельгію: результати матчів Ліги націй

Вчора 23:42 975 0
Збірна Франції програла Данії, Нідерланди перемогли Бельгію: результати матчів Ліги націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі Ліги націй відбулися 10 матчів.

Ліга націй
6 тур, 25 вересня 
Ліга А

Австрія - Хорватія 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Модрич, 1:1 - 9 Баумгартнер, 1:2 - 69 Лівая, 1:3 - 72 Ловрен

Данія - Франція 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Дольберг, 2:0 - 39 Сков Ольсен

Нідерланди - Бельгія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 -  73 Ван Дейк

Вельс - Польща 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 58 Свідерський

Ліга D

Андорра - Латвія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Гутковскіс, 1:1 - 88 Росас Убах

Молдова - Ліхтенштейн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+2 Стине, 2:0 - 90+4 Стине

Ліга С

Азербайджан - Казахстан 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Марочкін (авт), 2:0 - 74 Озобич, 3:0 - 90+1 Нурієв

Словаччина - Білорусь 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Бахар, 1:1 - 65 Зреляк

Люксембург - Литва 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 88 Родрігес

Фарерські острови - Туреччина 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Давідсен, 2:0 - 59 Едмундссон, 2:1 - 89 Гюрлер

Нагадаємо збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй.

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