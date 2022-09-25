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Кривбас залишили три футболісти

Сьогодні 18:11 328 0
Криворізька команда розвантажила склад
Кривбас залишили три футболісти
#Кривбас

Джерело - ФК Кривбас.

Кривбас припинив співпрацю із захисником Глібом Попчуком та півзахисниками Іваном Козаком та Євгеном Ніколашиним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракти з ними розірвано відповідно до взаємної домовленості.

Торік 21-річний Попчук (6 матчів за Кривбас у всіх турнірах) та 20-річний Козак (1 гра за червоно-білих) виступали в оренді за херсонський Кристал.

19-річний Ніколашин (1 матч за криворізьку команду) у попередньому сезоні також грав в оренді, захищаючи кольори клубу Другої ліги Любомир Ставище.

Кривбас зараз у таблиці УПЛ посідає 15 місце з 1 очком в активі.

Раніше Кривбас підписав півзахисника Шахтаря.

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