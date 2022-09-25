Кривбас залишили три футболісти

Джерело - ФК Кривбас.
Кривбас припинив співпрацю із захисником Глібом Попчуком та півзахисниками Іваном Козаком та Євгеном Ніколашиним.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракти з ними розірвано відповідно до взаємної домовленості.
Торік 21-річний Попчук (6 матчів за Кривбас у всіх турнірах) та 20-річний Козак (1 гра за червоно-білих) виступали в оренді за херсонський Кристал.
19-річний Ніколашин (1 матч за криворізьку команду) у попередньому сезоні також грав в оренді, захищаючи кольори клубу Другої ліги Любомир Ставище.
Кривбас зараз у таблиці УПЛ посідає 15 місце з 1 очком в активі.
Раніше Кривбас підписав півзахисника Шахтаря.