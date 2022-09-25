Львів у меншості вирвав перемогу в Миная у перенесеному матчі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Васильєв

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 вересня, ФК Львів здобув мінімальну перемогу над Минаєм у перенесеному матчі 1 туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Васильєв.

Львів грав у меншгості з 40-ї хвилини через вилучення Михайла Шишки.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

1 тур, 25 вересня

Минай - ФК Львів 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+1 Васильєв

Минай: Пеньков - Трубочкін (Рогозинський 83), Нємчанінов, Горін, Гончар - Вітенчук - Кулієв, Твердохліб (Паламар 57), Хахльов ( Селезньов 84), Воробчак (Голуб 70) - Вишневський (Колесник 57)

Запасні: Кемкін, Дмитрук, Кравчук, Чуєв, Рогозинський, Байдал, Паламар, Касімов, Голуб, Селезньов, Колесник

Львів: Пономаренко - Бусько, Муравський, Крушинський (Никитюк 77) - Мишенко (Шишка 9), Васильєв, Бойко, Мильченко, Грисьо - Бугай (Ременяк 28, Вовкун 77)), Нич

Запасні: Ольховий, В. Михайлів, Р. Михайлів, Танчак, Ременяк, Вовкун, Никитюк, Сасовський, Шишка, Якимів, Квас

Жовті картки: Муравський 32, Шишка 37, Шишка 40, Пономаренко 42, Хахльов 56, Бусько 66, Трубочкін 68, Горін 86, Вітенчук 90, Нич 90+4

Червона картка: Шишка 40 (друга жовта)