Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 вересня, в межах перенесеного матчу 1-го туру зустрінеться Минай та Львів.
Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами команд:
Минай: Пеньков - Трубочкін, Нємчанінов, Горін, Гончар - Вітенчук - Кулієв, Твердохліб, Хахльов, Воробчак - Вишневський
Запасні: Кемкін, Дмитрук, Кравчук, Чуєв, Рогозинський, Байдал, Паламар, Касімов, Голуб, Селезньов, Колесник
Львів: Пономаренко - Бусько, Муравський, Крушинський - Мишенко, Васильєв, Бойко, Мильченко, Грисьо - Бугай, Нич
Запасні: Ольховий, В. Михайлів, Р. Михайлів, Танчак, Ременяк, Вовкун, Никитюк, Сасовський, Шишка, Якимів, Квас
Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.