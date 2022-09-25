Поєдинок розпочнеться о 13:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 вересня, в межах перенесеного матчу 1-го туру зустрінеться Минай та Львів.

Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами команд:

Минай: Пеньков - Трубочкін, Нємчанінов, Горін, Гончар - Вітенчук - Кулієв, Твердохліб, Хахльов, Воробчак - Вишневський

Запасні: Кемкін, Дмитрук, Кравчук, Чуєв, Рогозинський, Байдал, Паламар, Касімов, Голуб, Селезньов, Колесник

Львів: Пономаренко - Бусько, Муравський, Крушинський - Мишенко, Васильєв, Бойко, Мильченко, Грисьо - Бугай, Нич

Запасні: Ольховий, В. Михайлів, Р. Михайлів, Танчак, Ременяк, Вовкун, Никитюк, Сасовський, Шишка, Якимів, Квас

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.