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Участь ключових захисників збірної Шотландії в матчі з Україною під питанням

Сьогодні 10:25 374 0
У шотландців майже не залишилося флангових захисників на
Участь ключових захисників збірної Шотландії в матчі з Україною під питанням
#Ліга націй УЄФА, #Тірні, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - Daily Record.

Два захисника збірної Шотландії отримали пошкодження в матчі Ліги націй проти Ірландії (2:1).

Про це повідомляє Daily Record.

Лівий фулбек Арсенала Кіран Тірні був замінений у першому таймі, а Аарон Гікі з Брентфорда, який з’явився в старті замість травмованого Натана Паттерсона, покинув поле на 49-й хвилині зустрічі.

  Актуально: Україна - Шотландія: ОНЛАЙН

Також матчі Ліги націй пропускає капітан Ендрю Робертсон.

Якщо Гікі та Тірні не зможуть взяти участь в матчі проти України, то у розташуванні шотландців залишиться 2 номінальних флангових захисники - 24-річний Грег Тейлор та 20-річний Джош Дойг, які грають зліва.

Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА

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