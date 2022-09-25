Участь ключових захисників збірної Шотландії в матчі з Україною під питанням

У шотландців майже не залишилося флангових захисників на

Джерело - Daily Record.

Два захисника збірної Шотландії отримали пошкодження в матчі Ліги націй проти Ірландії (2:1).

Про це повідомляє Daily Record.

Лівий фулбек Арсенала Кіран Тірні був замінений у першому таймі, а Аарон Гікі з Брентфорда, який з’явився в старті замість травмованого Натана Паттерсона, покинув поле на 49-й хвилині зустрічі.

Актуально: Україна - Шотландія: ОНЛАЙН

Також матчі Ліги націй пропускає капітан Ендрю Робертсон.

Якщо Гікі та Тірні не зможуть взяти участь в матчі проти України, то у розташуванні шотландців залишиться 2 номінальних флангових захисники - 24-річний Грег Тейлор та 20-річний Джош Дойг, які грають зліва.

Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА