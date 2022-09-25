Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Вчора 17:51 3240
Довбик та Ігнатенко - у символічній збірній туру Ліги націй за версією SofaScore
Сьогодні 12:23 19
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Сьогодні 11:37 172
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Сьогодні 10:55 1159
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар
Сьогодні 09:17 11800
Нідерланди зіграють з Бельгією, Франція - з Данією: розклад матчів Ліги націй
Сьогодні 08:57 186
Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика
Сьогодні 08:16 828
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 00:13 1093
Збірна Шотландії здолала Ірландію, Португалія розгромила Чехію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:40 2161
Вірменія - Україна: вболівальники обрали Лева матчу
Вчора 21:09 1937
Прямі трансляції

Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй

Сьогодні 11:37 172 0
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Ліга націй УЄФА, Ліга В, група 1
6 тур
27 вересня, 2022 рік. 21:45

Збірна України - збірна Шотландії
Стадіон Краків, Краків (Польща)
Головний арбітр - Тасос Сідіропулос (Греція)

6 турі Ліги націй збірна України зіграє на власному полі вирішальний матч зі збірною Шотландії. Поєдинок відбудеться 27 вересня о 21:45 на стадіоні Краків.

Україна

Українці розгромили в 5 турі збірну Вірменії на їх полі та мають підійти до вирішальної гри в хорошому настрої. Перед останнім матчем сезону підопічні Петракова посідають 2 місце в турнірній таблиці, набравши 10 очок.

У грі з Вірменією повернулися до складу ключові захисники синьо-жовтих Віталій Миколенко та Ілля Забарний, які через пошкодження не змогли зіграти у виїзній грі проти Шотландії. Також у грі з вірменами головний тренер українців дав змогу відпочити лідерам команди.

Через перебір жовтих карток не допоможе команді Сергій Сидорчук.

Шотландія

Кельти після перемоги над збірною України у перенесеному матчі 2 туру здобули вольову перемогу над Ірландією (2:1) та з 12 очками очолюють турнірну таблицю. Для підвищення в класі підопічним Кларка достатньо не програти.

Перед грою з Україною у шотландців чималі проблеми зі складом. У грі з Ірландією отримали пошкодження основні захисники Тірні та Гікі. Через перебір "гірчичників" не зіграє центральний півзахисник Мактоміней. Капітан і лідер команди Ендрю Робертсон через травму до збірної взагалі не приїхав.

Історія зустрічей

Команди зустрічалися 4 рази - по 2 перемоги.

Пряма мова

Олександр Петраков (головний тренер збірної України):

Стів Кларк (головний тренер збірної Шотландії):

Орієнтовні склади

Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ігнатенко, Маліновський, Ярмоленко, Мудрик, Яремчук.

Шотландія: Гордон, Ралстон, Хендра, Маккенна, Тейлор, Гілмор, Макгрегор, Армстронг, Макгіні, Крісті, Адамс.

Цифри і факти

  • Україна перемогла Шотландію в єдиній домашній грі. У відбірковому турнірі до Євро-2008 - 2:0;
  • Гра стане третьою між суперниками в 2022 році - по 1 перемозі;
  • Жодна гра між командами на завершувалася нічиєю;
  • Переможець групи зіграє в наступному розіграші у дивізіоні A.

Прогноз букмекерів

Перемога України - 2,45, Шотландії - 2,9. Нічия - 3,55.

Прогноз Чемпіона

2:1

Коментарі ()
Популярне зараз
Вірменія - Україна 0:5. Як це було Вірменія - Україна 0:5. Як це було 10327
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй 3240
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар 11800
Ігнатенко хірургічним дальнім ударом забив дебютний гол за збірну України - ВІДЕО Ігнатенко хірургічним дальнім ударом забив дебютний гол за збірну України - ВІДЕО 5982
Вірменія - Україна: Де дивитися матч Ліги націй УЄФА Вірменія - Україна: Де дивитися матч Ліги націй УЄФА 4083
Мессі забив геніальний гол м'яким ударом в один дотик з-за меж штрафного - ВІДЕО Мессі забив геніальний гол м'яким ударом в один дотик з-за меж штрафного - ВІДЕО 5334
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6491
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 213004
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1867
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 51802 1
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7224 7
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28396