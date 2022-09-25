Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Ліга націй УЄФА, Ліга В, група 1 6 тур 27 вересня, 2022 рік. 21:45 Збірна України - збірна Шотландії Стадіон Краків, Краків (Польща) Головний арбітр - Тасос Сідіропулос (Греція)

6 турі Ліги націй збірна України зіграє на власному полі вирішальний матч зі збірною Шотландії. Поєдинок відбудеться 27 вересня о 21:45 на стадіоні Краків.

Україна

Українці розгромили в 5 турі збірну Вірменії на їх полі та мають підійти до вирішальної гри в хорошому настрої. Перед останнім матчем сезону підопічні Петракова посідають 2 місце в турнірній таблиці, набравши 10 очок.

У грі з Вірменією повернулися до складу ключові захисники синьо-жовтих Віталій Миколенко та Ілля Забарний, які через пошкодження не змогли зіграти у виїзній грі проти Шотландії. Також у грі з вірменами головний тренер українців дав змогу відпочити лідерам команди.

Через перебір жовтих карток не допоможе команді Сергій Сидорчук.

Шотландія

Кельти після перемоги над збірною України у перенесеному матчі 2 туру здобули вольову перемогу над Ірландією (2:1) та з 12 очками очолюють турнірну таблицю. Для підвищення в класі підопічним Кларка достатньо не програти.

Перед грою з Україною у шотландців чималі проблеми зі складом. У грі з Ірландією отримали пошкодження основні захисники Тірні та Гікі. Через перебір "гірчичників" не зіграє центральний півзахисник Мактоміней. Капітан і лідер команди Ендрю Робертсон через травму до збірної взагалі не приїхав.

Історія зустрічей

Команди зустрічалися 4 рази - по 2 перемоги.

Пряма мова

Олександр Петраков (головний тренер збірної України):

Стів Кларк (головний тренер збірної Шотландії):

Орієнтовні склади

Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ігнатенко, Маліновський, Ярмоленко, Мудрик, Яремчук.

Шотландія: Гордон, Ралстон, Хендра, Маккенна, Тейлор, Гілмор, Макгрегор, Армстронг, Макгіні, Крісті, Адамс.

Цифри і факти

Україна перемогла Шотландію в єдиній домашній грі. У відбірковому турнірі до Євро-2008 - 2:0;

Гра стане третьою між суперниками в 2022 році - по 1 перемозі;

Жодна гра між командами на завершувалася нічиєю;

Переможець групи зіграє в наступному розіграші у дивізіоні A.

Прогноз букмекерів

Перемога України - 2,45, Шотландії - 2,9. Нічия - 3,55.

Прогноз Чемпіона

2:1