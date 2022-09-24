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Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі Україна - Шотландія

Вчора 22:54 581 0
Призначено бригаду суддів із Греції
Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі Україна - Шотландія
Фото Getty Images
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Головним арбітром матчу 6-го туру Ліги націй між збірними України та Шотландії буде Анастасіос (Тасос) Сідіропулос. 

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Асистентами головного арбітра стануть Поліхроніс Костарас та Лазарос Димитріадіс. Роль четвертого арбітра виконуватиме Арістотеліс Діамантопулос. Всі арбітри з Греції.

Останній матч групового раунду Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться 27 вересня у польському Кракові.

Раніше збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй.

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