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Збірна Шотландії здолала Ірландію, Португалія розгромила Чехію: результати матчів Ліги націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

У 5-му турі Ліги націй збірна Словенії переграла Норвегію, а Північна Ірландія - Косово.

Ліга націй
5 тур, 24 вересня 

Ліга А

Іспанія - Швейцарія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Аканджі, 1:1 - 55 Альба, 1:2 - 58 Емболо

Чехія - Португалія 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 33 Далот, 0:2 - 45+2 Фернандеш, 0:3 - 52 Далот, 0:4 - 82 Жота

Ліга В

Словенія - Норвегія 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Голанд, 1:1 - 69 Шпорар, 2:1 - 81 Шешко

Ізраїль - Албанія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Вайссман, 1:1 - 88 Узуні, 2:1 - 90+3 Барібо

Сербія - Швеція 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 15 Клаессон, 1:2 - 18 Мітрович, 2:1 - 45+1 Мітрович, 3:1 - 50 Мітрович, 4:1 - 70 Лукич

Шотландія - Ірландія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Іган, 1:1 - 50 Хендрі, 2:1 - 81 Крісті (пен)

Ліга С

Північна Ірландія - Косово 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Мурікі, 1:1 - 82 Вайт, 2:1 - 90+2 Мадженніс

Кіпр - Греція 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 18 Ціоніс

Раніше збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй.

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