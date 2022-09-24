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Петраков: Вірменія потрапила під каток збірної України

Сьогодні 18:55 259 0
Фахівець прокоментував матч Вірменія - Україна
Петраков: Вірменія потрапила під каток збірної України
#Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Після матчу Ліги націй збірна Вірменії, яка програла українцям (0:5), перебуває у тому стані, в якому збірна України перебувала після поразки від Шотландії (0:3).

Про це заявив наставник збірної України Олександр Петраков.

"Футбол буває дуже жорстоким, я був у цьому становищі 21 вересня. У цьому стані зараз перебуває тренер Вірменії та вся збірна. Хочу підтримати суперника, вони потрапили під наш каток.

Я не люблю виділяти окремих гравців. Навіть якщо пропускають гол після помилок, то йде цілий ланцюг помилок, а не одного гравця. Не треба виділяти нікого. Ми ту гру програли, цю - виграли. Але Данило молодець, проте вся команда зіграла добре.

Вірменії я вдячний за прийом і бажаю, щоб у них не було війни", - сказав Петраков.

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