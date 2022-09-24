Джерело - Чемпіон.
У матчі 5-го туру Ліги націй збірна України святкувала виїзну перемогу над Вірменією.
Ліга націй. Ліга А
5 тур, 24 вересня
Вірменія - Україна 0:5 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Тимчик, 0:2 - 57 Зубков, 0:3 - 69 Довбик, 0:4 - 81 Ігнатенко, 0:5 - 84 Довбик
Вірменія: Юрченко, Амбарцумян, Мкоян (Восканян 75), Чалишир, Маргарян (Арарат 75), Дашян, Барсегян (Шагоян 63), Григорян, Байрамян, Бічахчян (Арутюнян 46), Селарян
Україна: Лунін, Забарний, Кривцов (Матвієнко 76), Качараба, Тимчик, Сидорчук (Піхальонок 46), Ігнатенко, Миколенко, Циганков (Ярмоленко 67), Яремчук (Довбик 67), Зубков (Мудрик 72)
Попередження: Дашян, 72; Арутюнян, 88 - Сидорчук 30; Кривцов, 66