Петраков назвав стартовий склад збірної України на матч проти Вірменії

Став відомий стартовий склад збірної України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у 5 турі Ліги націй на виїзді зіграє проти національної команди Вірменії.

Стартовий склад збірної України: 12. Андрій Лунін, 19. Тарас Качараба, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 14. Данило Ігнатенко, 5. Сергій Сидорчук (к), 18. Олександр Тимчик, 15. Віктор Циганков, 20. Олександр Зубков, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Євген Волинець, 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 17. Олександр Піхальонок, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Матч розпочнеться о 16:00.