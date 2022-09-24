Манчестер Юнайтед може підписати голкіпера збірної Англії

Давід де Хеа може покинути Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед почав вивчати варіанти для заміни голкіпера Давіда Де Хеа на випадок, якщо з іспанцем не буде продовжено контракт.

Про це повідомляє The Telegraph.

Чинна угода воротаря розрахована до кінця поточного сезону. У керівництві клубу наразі не впевнені, чи варто активізовувати опцію пролонгації договору.

Причиною цьому є зарплата Давіда – він отримував близько 350 тисяч фунтів на тиждень, однак ця сума зменшилась через непотрапляння команди до Ліги чемпіонів.

Одним із можливих наступників Де Хеа є Джордан Пікфорд з Евертона. У нього контракт до 2024 року, а сам англієць хотів спробувати свої сили в більш статусному клубі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 28 мільйонів євро.