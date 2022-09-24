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Манчестер Юнайтед може підписати голкіпера збірної Англії

Сьогодні 14:24 261 0
Давід де Хеа може покинути Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед може підписати голкіпера збірної Англії
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Де Хеа, #Евертон, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Джордан Пікфорд

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед почав вивчати варіанти для заміни голкіпера Давіда Де Хеа на випадок, якщо з іспанцем не буде продовжено контракт.

Про це повідомляє The Telegraph.

Чинна угода воротаря розрахована до кінця поточного сезону. У керівництві клубу наразі не впевнені, чи варто активізовувати опцію пролонгації договору.

Причиною цьому є зарплата Давіда – він отримував близько 350 тисяч фунтів на тиждень, однак ця сума зменшилась через непотрапляння команди до Ліги чемпіонів.

Одним із можливих наступників Де Хеа є Джордан Пікфорд з Евертона. У нього контракт до 2024 року, а сам англієць хотів спробувати свої сили в більш статусному клубі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 28 мільйонів євро.

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