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Флік: Матч проти Угорщини розплющив нам очі

Сьогодні 11:11 171 0
Ганс-Дітер Флік прокоментував поразку від Угорщини
Флік: Матч проти Угорщини розплющив нам очі
#Флік

Джерело - uefa.com.

Збірна Німеччини не створила достатньо моментів в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй проти Угорщини.

Про це розповів головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік.

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"Цей матч розплющив очі, але зараз краще, ніж, якби це сталося на чемпіонаті світу. Ми дійсно погано грали в першому таймі, ми не були досить активні, нам не вистачало впевненості і ми припустилися занадто багато простих помилок.

Другий тайм був кращим, але ми не створили достатньо моментів", - відзначив Флік.

Нагадаємо, збірна Німеччини вдома поступилась Угорщині.

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