Флік: Матч проти Угорщини розплющив нам очі

Джерело - uefa.com.
Збірна Німеччини не створила достатньо моментів в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй проти Угорщини.
Про це розповів головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік.
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"Цей матч розплющив очі, але зараз краще, ніж, якби це сталося на чемпіонаті світу. Ми дійсно погано грали в першому таймі, ми не були досить активні, нам не вистачало впевненості і ми припустилися занадто багато простих помилок.
Другий тайм був кращим, але ми не створили достатньо моментів", - відзначив Флік.
Нагадаємо, збірна Німеччини вдома поступилась Угорщині.