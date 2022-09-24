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Збірна України назвала заявку на матч з Вірменією

Сьогодні 09:39 272 0
Стала відома заявка збірної України
Збірна України назвала заявку на матч з Вірменією

Джерело - uaf.ua.

Збірна України у 5 турі Ліги націй на виїзді зіграє проти національної команди Вірменії.

Заявка збірної України:

Воротарі: Євген Волинець, Дмитро Різник, Андрій Лунін;

Захисники: Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Данило Ігнатенко, Олександр Піхальонок;

Нападники: Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Михайло Мудрик, Артем Довбик, Віктор Циганков, Олександр Зубков.

Із тих футболістів, які перебувають на підготовчому зборі, до заявки не потрапив півзахисник Едуард Сарапій.

Матч розпочнеться о 16:00.

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